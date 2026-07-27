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Комбриг Панфёров заявил, долетят ли дроны ВСУ до Wildberries в Сибири

В эксклюзивном интервью изданию «Сиб.фм» комбриг и уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Андрей Панферов поделился своими мыслями о ситуации с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и их вероятности атак на логистические центры региона.

Источник: Сиб.фм

«На данный момент, я думаю, что по Новосибирску прилетов не будет. Учитывая текущее состояние дел на фронте, противник сосредоточен на своей логистике и вряд ли будет глубоко бить по территории», — сказал Панферов.

При этом комбриг считает, что нужно быть на чеку и лучше быть готовым ко всему.

«Тактико-технические данные используемых ВСУ беспилотников нам известны. Эти аппараты имеют дальность от 20 до 500 километров. Это важно учитывать, поскольку в воздушной атаке используется целая тактика, включая ложные цели. Основные цели могут достигнуть Подмосковья и далее», — добавил Андрей Панферов.

С 18 июля украинские дроны начали уничтожать склады Wildberries в России. Сначала были атакованы склады в Подмосковье и Тамбовской области, затем удары пришлись по логистическим центрам в Краснодаре. А 24 июля БПЛА ударили по складам в Ленинградской области.

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