Комбриг Панфёров заявил, долетят ли дроны ВСУ до Wildberries в Сибири

«На данный момент, я думаю, что по Новосибирску прилетов не будет. Учитывая текущее состояние дел на фронте, противник сосредоточен на своей логистике и вряд ли будет глубоко бить по территории», — сказал Панферов.
При этом комбриг считает, что нужно быть на чеку и лучше быть готовым ко всему.
«Тактико-технические данные используемых ВСУ беспилотников нам известны. Эти аппараты имеют дальность от 20 до 500 километров. Это важно учитывать, поскольку в воздушной атаке используется целая тактика, включая ложные цели. Основные цели могут достигнуть Подмосковья и далее», — добавил Андрей Панферов.
С 18 июля украинские дроны начали уничтожать склады Wildberries в России. Сначала были атакованы склады в Подмосковье и Тамбовской области, затем удары пришлись по логистическим центрам в Краснодаре. А 24 июля БПЛА ударили по складам в Ленинградской области.