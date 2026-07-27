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ВС РФ ночью атаковали порты Украины

В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, в порту Николаев поражены два сухогруза.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза — в момент разгрузки грузов военного назначения», — сказали там.

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