ВС РФ ночью атаковали порты Украины

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, в порту Николаев поражены два сухогруза.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза — в момент разгрузки грузов военного назначения», — сказали там.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше