В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

Напомним, сегодня утром, 27 июля, в Башкирии ввели ракетную и беспилотную опасности. Режим был введен в 9:24. Уже в 9:48 режим ракетной опасности был снят.
В целях обеспечения безопасности столичный аэропорт приостановил полеты. Сейчас он работает в штатном режиме.
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