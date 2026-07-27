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В Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ, сообщил РИА Новости руководитель крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

Источник: РИА "Новости"

Акция приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.

«Участники акции почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о всех детях, погибших от рук украинских карателей», — сказал Бондаренко.

Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе. В ней также приняли участие дети переселенцев, проживающих в Крыму, уточнил собеседник агентства.

«Акция — не просто дань скорби, а символ веры в то, что насилие будет остановлено», — отметил Бондаренко.

По его словам, российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасный мир для каждого ребенка.

«Сегодня российские бойцы на передовой делают все возможное, чтобы защитить будущее детей и положить конец трагедиям, которые принесли на донбасскую землю украинские фашисты. Только решительные действия помогут обеспечить мирную жизнь для подрастающего поколения», — подчеркнул руководитель центра поддержки переселенцев.

В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.

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