В Крыму зажгли свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ

Акция приурочена ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе.
«Участники акции почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о всех детях, погибших от рук украинских карателей», — сказал Бондаренко.
Акция прошла в храме Александра Невского в Симферополе. В ней также приняли участие дети переселенцев, проживающих в Крыму, уточнил собеседник агентства.
«Акция — не просто дань скорби, а символ веры в то, что насилие будет остановлено», — отметил Бондаренко.
По его словам, российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасный мир для каждого ребенка.
«Сегодня российские бойцы на передовой делают все возможное, чтобы защитить будущее детей и положить конец трагедиям, которые принесли на донбасскую землю украинские фашисты. Только решительные действия помогут обеспечить мирную жизнь для подрастающего поколения», — подчеркнул руководитель центра поддержки переселенцев.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.