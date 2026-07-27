По его словам, российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасный мир для каждого ребенка.



«Сегодня российские бойцы на передовой делают все возможное, чтобы защитить будущее детей и положить конец трагедиям, которые принесли на донбасскую землю украинские фашисты. Только решительные действия помогут обеспечить мирную жизнь для подрастающего поколения», — подчеркнул руководитель центра поддержки переселенцев.