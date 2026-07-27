ВС РФ поразили два сухогруза с военным грузом в порту Николаева

Российские войска в ночь на воскресенье нанесли очередную серию ударов по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки продукции военного назначения. Об этом сообщает Министерство обороны.
По данным ведомства, в порту Николаева с помощью ударных беспилотников были поражены два сухогруза. Атака была совершена непосредственно в момент разгрузки доставленного для ВСУ военного имущества.
Ранее в Минобороны сообщали, что в период с 18 по 24 июля российские войска нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам Украины. Были также поражены 27 судов снабжения Вооруженных сил Украины.