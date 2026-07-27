Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Источник: Роскомнадзор

В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 — пострадали.

«С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова — начальника управления по Запорожской области филиала Федерального государственного унитарного предприятия “Главный радиочастотный центр” (ФГУП “ГРЧЦ”) в Республике Крым и городе Севастополе — и его несовершеннолетних детей — Кати и Андрея… Супруга Михаила Владимировича была доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Михаил Иванов окончил Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области. В сентябре 2025 года — марте 2026 года участвовал в СВО. Отмечен Благодарностью, Благодарственным письмом Президента РФ, Благодарностью Роскомнадзора.

Узнать больше по теме
Роскомнадзор: как работает служба по контролю связи, СМИ и интернета в России
Роскомнадзор — один из самых известных федеральных органов России. Именно это ведомство занимается блокировкой запрещенных сайтов, надзором за операторами связи и соблюдением законодательства в цифровой сфере. В этом материале подробно разберем, как устроена служба, какие функции выполняет и чем занимается в настоящее время.
Читать дальше