При атаке на турбазу в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети

В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 — пострадали.
«С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова — начальника управления по Запорожской области филиала Федерального государственного унитарного предприятия “Главный радиочастотный центр” (ФГУП “ГРЧЦ”) в Республике Крым и городе Севастополе — и его несовершеннолетних детей — Кати и Андрея… Супруга Михаила Владимировича была доставлена в больницу», — говорится в сообщении.
Михаил Иванов окончил Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области. В сентябре 2025 года — марте 2026 года участвовал в СВО. Отмечен Благодарностью, Благодарственным письмом Президента РФ, Благодарностью Роскомнадзора.