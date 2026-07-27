Военный эксперт назвал приоритетные цели российских ударов по тылам ВСУ

Российские войска при нанесении ударов по тыловой инфраструктуре Украины применяют тактику комбинированных и массированных атак с фиксацией результатов в режиме реального времени. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По словам аналитика, ключевыми приоритетами для поражения остаются предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), включая подземные и защищенные объекты. Для их уничтожения используются преимущественно баллистические ракеты с высокой пробивной способностью.
«Принцип следующий: это комбинированность, массированность, высокая точность и наличие данных, документально подтверждающих результативность применения. Сейчас также идет очень серьезный акцент на парализацию логистики противника», — подчеркнул Степанов.
Ранее главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о регулярном привлечении дизель-электрических подводных лодок проекта 636 к нанесению высокоточных ракетных ударов по назначенным целям на территории Украины.