Военный эксперт назвал приоритетные цели российских ударов по тылам ВСУ

Российские войска при нанесении ударов по тыловой инфраструктуре Украины применяют тактику комбинированных и массированных атак с фиксацией результатов в режиме реального времени. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.