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Военный эксперт назвал приоритетные цели российских ударов по тылам ВСУ

Военный эксперт Александр Степанов заявил, что удары ВС РФ по инфраструктуре Украины характеризуются массированностью, высокой точностью и обязательным контролем поражения целей. Главными приоритетами атак остаются объекты ВПК, заглубленные сооружения и логистические пути ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска при нанесении ударов по тыловой инфраструктуре Украины применяют тактику комбинированных и массированных атак с фиксацией результатов в режиме реального времени. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По словам аналитика, ключевыми приоритетами для поражения остаются предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), включая подземные и защищенные объекты. Для их уничтожения используются преимущественно баллистические ракеты с высокой пробивной способностью.

«Принцип следующий: это комбинированность, массированность, высокая точность и наличие данных, документально подтверждающих результативность применения. Сейчас также идет очень серьезный акцент на парализацию логистики противника», — подчеркнул Степанов.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о регулярном привлечении дизель-электрических подводных лодок проекта 636 к нанесению высокоточных ракетных ударов по назначенным целям на территории Украины.

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