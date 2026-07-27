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Над Севастополем сбили 29 беспилотников

Развожаев: над Севастополем уничтожили 29 украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

За сутки над Севастополем уничтожили 29 украинских беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

За сутки над Севастополем и прилегающей акваторией сбили 29 БПЛА. По целям отработали военнослужащие, а также мобильные огневые группы.

«Спасибо нашим защитникам», — написал Развожаев.

Севастопольский губернатор добавил, что в результате в городе-герое никто не пострадал.

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