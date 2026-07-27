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Авиаудары ВС РФ 27 июля 2026: какие цели поражены, последние новости

Последние новости о воздушных атаках ВС РФ из брифинга Минобороны. Какие авиаудары совершены и какие цели противника были поражены 27 июля 2026 года.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили логистические центры, цеха по производству беспилотников и пункты дислокации наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

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