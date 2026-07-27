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Российская ПВО уничтожила пять управляемых авиабомб и 498 беспилотников ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили пять управляемых авиационных бомб и уничтожили 498 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские подразделения противовоздушной обороны за сутки перехватили пять управляемых авиационных бомб и уничтожили 498 беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в сводке российского военного ведомства.

Расчеты противовоздушной обороны группировок войск продолжают круглосуточное дежурство по обеспечению безопасности воздушного пространства и отражению средств воздушного нападения противника.

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