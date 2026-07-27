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Достижения группировки «Север» 27 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в зоне проведения СВО. Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Суточные потери противника на этом направлении составили до 210 человек, уничтожены бронемашина, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станции РЭБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Горки, Хотень, Уланово и Рыжевка Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Кроме того, в Харьковской области российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны. Бои шли в районах населенных пунктов Александровка, Избицкое, Липцы, Ивановка, Белый Колодезь и Бакшеевка.

Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и артиллерийское орудие. Также силами группировки уничтожены станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы противника.

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