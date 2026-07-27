Достижения группировки «Запад» 27 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, нанеся поражение подразделениям ВСУ, теробороны и нацгвардии в Харьковской области и ДНР. Потери украинских сил за сутки составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.