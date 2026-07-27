Достижения группировки «Запад» 27 июля 2026: сводка последних новостей

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Святогорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили более 210 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями уничтожены боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии ВСУ.