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Достижения группировки «Запад» 27 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, нанеся поражение подразделениям ВСУ, теробороны и нацгвардии в Харьковской области и ДНР. Потери украинских сил за сутки составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Святогорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили более 210 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями уничтожены боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии ВСУ.

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