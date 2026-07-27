Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на донецком направлении и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинских сил за сутки на данном направлении составили более 230 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями уничтожены девятнадцать автомобилей и бронетранспортер М113 производства США.