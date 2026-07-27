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Достижения группировки «Южная» 27 июля 2026: сводка последних новостей

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике, нанеся поражение семи бригадам ВСУ, в том числе в районе Краматорска. За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113 американского производства и 19 автомобилей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на донецком направлении и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинских сил за сутки на данном направлении составили более 230 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями уничтожены девятнадцать автомобилей и бронетранспортер М113 производства США.

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