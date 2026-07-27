Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Сергеевка, Светлое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки на данном направлении составили до 365 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля противника.