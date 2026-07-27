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Достижения группировки «Центр» 27 июля 2026: сводка последних новостей

Российская группировка войск «Центр» в результате успешных действий освободила населенный пункт Торское в ДНР. Также нанесено поражение бригадам ВСУ, морской пехоты и нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Суточные потери противника на данном направлении достигли 365 военнослужащих и трех бронемашин.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Сергеевка, Светлое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки на данном направлении составили до 365 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля противника.

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