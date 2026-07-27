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Достижения группировки «Восток» 27 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободила населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям ВСУ и морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Восток» в ходе успешных действий продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменное, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Зарница, Долинка, Широкое и Никольское Запорожской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие. Российские подразделения продолжают систематическое продвижение на южно-донецком и запорожском направлениях, улучшая тактическое положение и взламывая оборонительные рубежи украинских войск.

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