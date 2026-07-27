Достижения группировки «Восток» 27 июля 2026: сводка последних новостей

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменное, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Зарница, Долинка, Широкое и Никольское Запорожской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.