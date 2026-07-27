Достижения группировки «Днепр» 27 июля 2026: сводка последних новостей

Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение подразделениям противника в Запорожской области и городе Херсон, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и города Херсон», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинских подразделений за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих. Кроме того, российскими силами были уничтожены боевая бронированная машина, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.