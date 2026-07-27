Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажный дом в Ялте остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.