Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на 22 июля. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.
«Сейчас три человека находятся на лечении в состоянии средней тяжести. В течение трех дней их выпишут», — рассказали в центре.
Ранее в филиале ФМБА сообщали, что семеро пострадавших остаются в стационаре, состояние тяжелых пациентов было стабилизировано.