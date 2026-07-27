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Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажный дом в Ялте остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Враг атаковал курортную столицу Крыма в ночь на 22 июля. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей.

«Сейчас три человека находятся на лечении в состоянии средней тяжести. В течение трех дней их выпишут», — рассказали в центре.

Ранее в филиале ФМБА сообщали, что семеро пострадавших остаются в стационаре, состояние тяжелых пациентов было стабилизировано.

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