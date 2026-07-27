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В Челябинске прошла акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл — РИА Новости. Акция-реквием, приуроченная ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, прошла в центре Челябинска в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Акция в Челябинске прошла у стелы «Живи» на улице Кирова, установленной в память о пропавших детях. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов, депутаты заксобрания области и городской думы, а также участники СВО, представители Челябинской епархии, фонда «Защитники Отечества», воспитанники образовательных организаций и представители молодежных движений.

Участники мероприятия зачитали имена погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили к подножию стелы цветы и символ акции — белые журавлики.

По словам Павловой, Челябинск вместе со всей страной присоединился ко Дню памяти детей, погибших в Донбассе.

«В первую очередь, к сожалению, погибшими становятся дети. Это самые страшные потери для нашей страны. Челябинск со всей страной скорбит по безвременно ушедшим детям», — сказала она журналистам.

В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Памятная дата призвана увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем ВСУ. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только в ДНР, но и во многих городах России.

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