Дипломат Мальтийского ордена погиб при ударе по выставке дронов под Киевом

Шестидесятилетний дипломат Мальтийского ордена погиб в результате ракетного удара по выставке беспилотников в Киевской области. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.
Имя погибшего не раскрывается, однако уточняется, что он являлся гражданином Украины и скончался от полученных ранений в больнице. По официальным данным украинской прокуратуры, общее число погибших при ударе достигло 11 человек, при этом в СМИ высказываются предположения о больших жертвах.
Удар высокоточным оружием был нанесен по объекту вблизи поселка Капитановка в Бучанском районе, где проходила демонстрация беспилотников, задействованных для атак на гражданскую инфраструктуру России. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, в момент удара на выставке находились разработчики и производители БПЛА, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб.
По данным украинских изданий, организатором мероприятия выступала ассоциация производителей дронов «Армада» под руководством Василия Гончарука. После инцидента он был задержан правоохранительными органами. На суде организатор выставки заявил, что полностью осознает свою ответственность, но утверждал, что предварительно передавал силовикам информацию о проведении мероприятия.