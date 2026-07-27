Глава Минпромторга сообщил о применении лазеров для защиты производств от БПЛА

На российских производственных объектах для защиты от беспилотников развернута «целая линейка лазерных комплексов». Использование таких установок позволяет экономить сотни миллионов рублей на зенитных ракетах, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью радио «Комсомольская правда».
По словам главы Минпромторга, один из лазерных комплексов за месяц успешной работы сбил почти 60 БПЛА. Затраты на функционирование таких установок сводятся к обеспечению электроэнергией. При этом министр подчеркнул, что полностью отказаться от зенитных ракет невозможно, в связи с чем в России в разы наращивается их серийное производство. В ведомстве ожидают сохранения такой динамики и в следующем году.
«Средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной», — пояснил Алиханов.
Министр также отметил важность развития радиолокационной осведомленности и объединения данных с аудио- и видеосенсоров в единую систему управления. По его словам, к этой работе привлечены отечественные разработчики с компетенциями в сферах «машинного зрения», распознавания и перехвата целей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру. В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и глава Минобороны Андрей Белоусов сообщали о разработке новых систем противодействия БПЛА, включая внедрение элементов искусственного интеллекта и создание мобильных огневых групп с FPV-перехватчиками.