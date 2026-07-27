Глава Минпромторга сообщил о применении лазеров для защиты производств от БПЛА

По словам главы Минпромторга, один из лазерных комплексов за месяц успешной работы сбил почти 60 БПЛА. Затраты на функционирование таких установок сводятся к обеспечению электроэнергией. При этом министр подчеркнул, что полностью отказаться от зенитных ракет невозможно, в связи с чем в России в разы наращивается их серийное производство. В ведомстве ожидают сохранения такой динамики и в следующем году.