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Су-34 уничтожили мост в Сумской области. Видео

Бомбардировщики Су-34 уничтожили мост через реку Локня в районе Уланово Сумской области четырьмя ФАБ-250 с УМПК. Как сообщил военкор Александр Коц, уничтожение переправы наряду с продвижением группировки «Север» создает угрозу окружения и формирования котла для группировки ВСУ численностью до полутора батальонов.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российская авиация нанесла удары управляемыми бомбами по мосту в приграничной полосе Сумской области, серьезно осложнив логистику противника. О деталях операции сообщает военный корреспондент Александр Коц.

По данным военкора, экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 применил четыре фугасные авиабомбы ФАБ-250−270 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по переправе через реку Локня в районе Уланово. В результате точного попадания пролет моста обрушился в воду.

Поскольку ширина и заболоченность поймы Локни исключают форсирование реки тяжелой техникой вброд, а единственный альтернативный объезд находится под плотным огневым контролем российских операторов БПЛА, гарнизон ВСУ фактически лишился снабжения.

Удар по переправе произошел на фоне стремительного изменения обстановки на данном участке. Ранее подразделения 349-го мотострелкового полка группировки войск «Север», закрепившись в Бачевске на трассе М-02 Москва — Киев, вышли на водораздел рек Клевень и Локня. Наступая с юга на Уланово и со стороны Бачевска на Малую Слободку, российские войска зажимают украинские силы в оперативный выступ. По оценкам профильных ресурсов, в формирующемся котле оказались до полутора батальонов ВСУ.

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