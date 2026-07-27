Су-34 уничтожили мост в Сумской области. Видео

Удар по переправе произошел на фоне стремительного изменения обстановки на данном участке. Ранее подразделения 349-го мотострелкового полка группировки войск «Север», закрепившись в Бачевске на трассе М-02 Москва — Киев, вышли на водораздел рек Клевень и Локня. Наступая с юга на Уланово и со стороны Бачевска на Малую Слободку, российские войска зажимают украинские силы в оперативный выступ. По оценкам профильных ресурсов, в формирующемся котле оказались до полутора батальонов ВСУ.