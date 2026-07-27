ВСУ атаковали многоэтажку в Керчи: ранены 10 человек

«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек», — написал он в Telegram-канале.
По его данным, трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы.
Как уточнила советник главы Крыма Ольга Курлаева, украинский дрон атаковал многоэтажку в понедельник днем.
«Около 14:00 украинский ударный дрон ударил в многоквартирный дом в Керчи. На 3-м и 4-м этажах возник пожар», -сообщила она в Telegram.
Почти 300 беспилотников сбили силы ПВО РФ над Крымом и рядом регионов России в ночь на понедельник, сообщали ранее в Минобороны.
В Севастополе за прошедшие сутки уничтожили 29 вражеских БПЛА. Никто не пострадал.