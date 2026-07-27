ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы

«В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Николаев — сухогруз, доставивший грузы военного назначения», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, российские войска атаковали объекты в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
Ранее в понедельник в министерстве уточнили, что армия поразила два сухогруза в порту Николаева в процессе выгрузки военного оборудования.
Как отмечается в сообщении, в отличие от противника, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса. Для поражения целей применяются высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины.