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ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы

В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы нанесли удар по судну в Николаеве, которое было задействовано в поставках для украинской армии.

Источник: Новости Mail

«В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Николаев — сухогруз, доставивший грузы военного назначения», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские войска атаковали объекты в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.

Ранее в понедельник в министерстве уточнили, что армия поразила два сухогруза в порту Николаева в процессе выгрузки военного оборудования.

Как отмечается в сообщении, в отличие от противника, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса. Для поражения целей применяются высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины.

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