ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы

Как отмечается в сообщении, в отличие от противника, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса. Для поражения целей применяются высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей территории Украины.