ВКС России нарастили массированное применение управляемых бомб на фронте

Военкор ссылаясь на данные украинских пабликов отмечает, что российская авиация фактически непрерывно наносит удары по линии боевого соприкосновения. Противник выделяет высокую плотность огня: тактическая авиация ВКС РФ сбрасывает одновременно по 4, 8 или 12 управляемых бомб различной массы — от 100 до 500 килограммов и более, накрывая заданные квадраты на различных направлениях.