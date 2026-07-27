ВКС России нарастили массированное применение управляемых бомб на фронте

Российские войска кратно увеличили интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по позициям, логистике и инженерной инфраструктуре ВСУ. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Линин.
Военкор ссылаясь на данные украинских пабликов отмечает, что российская авиация фактически непрерывно наносит удары по линии боевого соприкосновения. Противник выделяет высокую плотность огня: тактическая авиация ВКС РФ сбрасывает одновременно по 4, 8 или 12 управляемых бомб различной массы — от 100 до 500 килограммов и более, накрывая заданные квадраты на различных направлениях.
Применяемые боеприпасы оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с крыльями, рулями управления и спутниковыми системами наведения. Это позволяет бомбам планировать на расстояния от 60 до 80 километров, а модернизированным версиям — преодолевать до 95 км после сброса с самолета-носителя.
Кроме того, по информации украинских пабликов, российская армия расширяет масштабы применения малых ракет «Бандероль», обладающих характеристиками крылатых ракет. Данные боеприпасы запускаются с российских штурмовых вертолетов и беспилотных летательных аппаратов «Орион».