Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС России нарастили массированное применение управляемых бомб на фронте

Российская армия кратно увеличила частоту и массированность ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по всей линии фронта. Как сообщил военкор Евгений Линин со ссылкой на украинские источники, ВКС РФ запускают по 4−12 бомб с УМПК одновременно.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска кратно увеличили интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по позициям, логистике и инженерной инфраструктуре ВСУ. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Линин.

Военкор ссылаясь на данные украинских пабликов отмечает, что российская авиация фактически непрерывно наносит удары по линии боевого соприкосновения. Противник выделяет высокую плотность огня: тактическая авиация ВКС РФ сбрасывает одновременно по 4, 8 или 12 управляемых бомб различной массы — от 100 до 500 килограммов и более, накрывая заданные квадраты на различных направлениях.

Применяемые боеприпасы оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с крыльями, рулями управления и спутниковыми системами наведения. Это позволяет бомбам планировать на расстояния от 60 до 80 километров, а модернизированным версиям — преодолевать до 95 км после сброса с самолета-носителя.

Кроме того, по информации украинских пабликов, российская армия расширяет масштабы применения малых ракет «Бандероль», обладающих характеристиками крылатых ракет. Данные боеприпасы запускаются с российских штурмовых вертолетов и беспилотных летательных аппаратов «Орион».

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше