ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В период с 13 по 19 июля украинские военные выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. От этих атак погибли 69 человек и еще 364 были ранены. Такие цифры озвучила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.