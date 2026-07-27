ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян

«За период с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России, ранены 364 человека, включая 12 детей, погибли 69 человек, в том числе два ребенка. Всего по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили 7168 боеприпасов», — цитирует выступление дипломата в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось, что десять человек пострадали в Керчи 27 июля при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому.
В ночь на 22 июля враг атаковал Ялту. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей. Спустя пять дней трое пострадавших остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести, сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.