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ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В период с 13 по 19 июля украинские военные выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам на территории России. От этих атак погибли 69 человек и еще 364 были ранены. Такие цифры озвучила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Источник: Валентин Демидов в МАКС

«За период с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России, ранены 364 человека, включая 12 детей, погибли 69 человек, в том числе два ребенка. Всего по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили 7168 боеприпасов», — цитирует выступление дипломата в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что десять человек пострадали в Керчи 27 июля при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому.

В ночь на 22 июля враг атаковал Ялту. В результате удара выгорело семь квартир. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. В результате ранения получили 17 мирных жителей. Спустя пять дней трое пострадавших остаются в стационаре в состоянии средней степени тяжести, сообщили в филиале Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА в Крыму.

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