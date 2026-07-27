Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об атаке БПЛА на жилой дом в Керчи, где пострадали 10 человек

Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Керчи. В результате пострадали 10 человек.

Источник: Российская газета

По данным помощника главы Республики Крым Ольги Курлаевой, атака на пятиэтажку произошла 27 июля в 14.00. В тот период на территории региона действовал режим беспилотной опасности. В результате в доме вспыхнул пожар на третьем и четвертом этажах.

По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, пострадали десять человек. Из них трое, в том числе ребенок, госпитализированы. Информации об их состоянии нет.

Пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь. Ситуацию с атакой на личном контроле держит Сергей Аксенов. Региональная прокуратура также контролирует соблюдение прав граждан.

Для правовой помощи действует телефон «горячей линии»: +7 978 986 50 76. Для оперативной ликвидации последствий обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

За минувшие сутки на территории Крыма неоднократно объявлялась беспилотная опасность. Последний сигнал об угрозе БПЛА опубликовали в 17.22. Режим действует до сих пор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше