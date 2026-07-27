Что известно об атаке БПЛА на жилой дом в Керчи, где пострадали 10 человек

По данным помощника главы Республики Крым Ольги Курлаевой, атака на пятиэтажку произошла 27 июля в 14.00. В тот период на территории региона действовал режим беспилотной опасности. В результате в доме вспыхнул пожар на третьем и четвертом этажах.
По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, пострадали десять человек. Из них трое, в том числе ребенок, госпитализированы. Информации об их состоянии нет.
Пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь. Ситуацию с атакой на личном контроле держит Сергей Аксенов. Региональная прокуратура также контролирует соблюдение прав граждан.
Для правовой помощи действует телефон «горячей линии»: +7 978 986 50 76. Для оперативной ликвидации последствий обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.
За минувшие сутки на территории Крыма неоднократно объявлялась беспилотная опасность. Последний сигнал об угрозе БПЛА опубликовали в 17.22. Режим действует до сих пор.