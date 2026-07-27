Мобилизация на Украине не прекратится, несмотря на сопротивление населения действиям сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС.
По его словам, поставка людей на передовую остается частью договоренностей Киева с западными странами. Те обеспечивают Украину деньгами и оружием, а украинские власти продолжают мобилизацию населения.
«Тема очень токсичная. Очень токсичная тема, которая приближается к своей точке взрыва. Уже во Львове начинаются попытки бить тэцэкашников, в Киеве блокируются трассы. Это очень неприятные сигналы для правящей верхушки», — сказал Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что Киев не может отказаться от мобилизации, сколько бы украинцы ни сопротивлялись действиям ТЦК.
Накануне жители Львова закидали камнями и кусками асфальта сотрудников территориального центра комплектования. Военкомы попытались ответить, однако не стали вступать в открытый конфликт. Происходящее попало на видео. Позднее участники инцидента разошлись.