Мирошник: мобилизация на Украине не закончится, это часть сделки с Западом

«Тема очень токсичная. Очень токсичная тема, которая приближается к своей точке взрыва. Уже во Львове начинаются попытки бить тэцэкашников, в Киеве блокируются трассы. Это очень неприятные сигналы для правящей верхушки», — сказал Мирошник.