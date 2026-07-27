Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратуру на Украине превратили в бордель: сотрудники снимали интимные видео и вели OnlyFans

Украинский прокурор вёл OnlyFans из своего кабинета, привлекая сотрудниц.

Источник: Комсомольская правда

В Хмельницкой области Украины прокурор Антон Вендель снимал на рабочем месте порнографические ролики, которые впоследствии размещал в интернете. Также он отправлял эти видеозаписи сотрудницам Хмельницкого городского районного суда. Помимо этого, Вендель посылал им непристойные сообщения и привлекал к съёмкам, пишет RT.

Когда вменяемые коллеги узнали, что Вендель превратил здание прокуратуры в студию для съёмок порнографии, они попытались привлечь внимание высшего руководства. Они направили официальную жалобу генеральному прокурору Украины. Но это обращение было перенаправлено обратно в Хмельницкую областную прокуратуру. Руководитель Венделя провёл проверку и «не обнаружил в действиях своего подчиненного никаких нарушений».

«После обращения к генеральному прокурору и огласки мужчину сначала перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, а впоследствии уволили с должности», — говорится в публикации.

Ранее KP.RU сообщил, что многие украинские ведомства, включая ключевые, кормятся за счёт вебкам-студий и других организаций, занимающихся порнографией и проституцией.