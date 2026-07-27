Прокуратуру на Украине превратили в бордель: сотрудники снимали интимные видео и вели OnlyFans

Когда вменяемые коллеги узнали, что Вендель превратил здание прокуратуры в студию для съёмок порнографии, они попытались привлечь внимание высшего руководства. Они направили официальную жалобу генеральному прокурору Украины. Но это обращение было перенаправлено обратно в Хмельницкую областную прокуратуру. Руководитель Венделя провёл проверку и «не обнаружил в действиях своего подчиненного никаких нарушений».