Прокуратуру на Украине превратили в бордель: сотрудники снимали интимные видео и вели OnlyFans

В Хмельницкой области Украины прокурор Антон Вендель снимал на рабочем месте порнографические ролики, которые впоследствии размещал в интернете. Также он отправлял эти видеозаписи сотрудницам Хмельницкого городского районного суда. Помимо этого, Вендель посылал им непристойные сообщения и привлекал к съёмкам, пишет RT.
Когда вменяемые коллеги узнали, что Вендель превратил здание прокуратуры в студию для съёмок порнографии, они попытались привлечь внимание высшего руководства. Они направили официальную жалобу генеральному прокурору Украины. Но это обращение было перенаправлено обратно в Хмельницкую областную прокуратуру. Руководитель Венделя провёл проверку и «не обнаружил в действиях своего подчиненного никаких нарушений».
«После обращения к генеральному прокурору и огласки мужчину сначала перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, а впоследствии уволили с должности», — говорится в публикации.
Ранее KP.RU сообщил, что многие украинские ведомства, включая ключевые, кормятся за счёт вебкам-студий и других организаций, занимающихся порнографией и проституцией.