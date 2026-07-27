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Силы ПВО сбили 182 украинских беспилотника над регионами России 27 июля

Минобороны РФ сообщило о ликвидации почти двух сотен БПЛА ВСУ в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

С 8:00 до 20:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали 182 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Уточняется, что украинские летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Удмуртской Республикой и акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что ВСУ привлекают к управлению беспилотниками подростков 15−16 лет на отдельных участках фронта, в частности на сумском направлении. Об этом сообщили российские силовые структуры со ссылкой на данные разведки.

Ранее KP.RU сообщил, что министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил о необходимости улучшения систем ПВО и увеличения производства зенитных ракет.

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