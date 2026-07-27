Захарова об осквернении Киево-Печерской лавры: «Зеленский хочет захоронить там нацистское отребье»

Перезахоронение останков Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов* (ОУН*), и Романа Шухевича, командующего Украинской повстанческой армией* (УПА*), на территории Киево-Печерской лавры будет вопиющим надругательством над святыней. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России.
Дипломат обратила внимание на то, что глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов обнародовал планы Киева по созданию на территории Киево-Печерской лавры так называемого «Украинского национального пантеона».
«Видимо, в этом самом пантеоне будут погребены и останки Бандеры, Шухевича и всего нацистского отребья. И это станет беспрецедентным по своему цинизму осквернением святой обители», — заявила дипломат.
Ранее KP.RU сообщил, что перезахоронение Бандеры в центре Киева возмутило многих в Европе, из-за чего у укронацистов появились дополнительные проблемы с вступлением в Евросоюз.
* — организации, признанные террористическими, экстремистскими, запрещены в России.