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Захарова: Запад стирает Украину ластиком с лица земли, используя против РФ

Захарова отметила, что Запад стремится истребить украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Запад стирает Украину с лица земли, используя ее в борьбе против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме «Гвардейск».

По словам дипломата, западные страны превратили Украину в инструмент противостояния с Москвой. При этом происходящее разрушает связи украинцев с русскими, белорусами, молдаванами и другими народами.

«Просто стирают Украину ластиком с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана», — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что западные поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта. По ее словам, странам Запада следует перестать прикрываться разговорами о мире. Дипломат подчеркнула, что накачивание Украины вооружениями лишь затягивает боевые действия.

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