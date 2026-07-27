Запад стирает Украину с лица земли, используя ее в борьбе против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме «Гвардейск».
По словам дипломата, западные страны превратили Украину в инструмент противостояния с Москвой. При этом происходящее разрушает связи украинцев с русскими, белорусами, молдаванами и другими народами.
«Просто стирают Украину ластиком с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана», — отметила Захарова.
Ранее представитель МИД заявила, что западные поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта. По ее словам, странам Запада следует перестать прикрываться разговорами о мире. Дипломат подчеркнула, что накачивание Украины вооружениями лишь затягивает боевые действия.