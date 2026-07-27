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В Киеве задержали журналиста, расследовавшего коррупцию в полиции Украины

Полиция Украины похитила журналиста-расследователя Евгения Шульгата.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве задержан журналист Hromadske Евгений Шульгат, специализирующийся на коррупции среди правоохранителей. Полиция утверждает, что задержание связано с нарушением правил воинского учёта, но издание это опровергает и говорит, что Шульгат не имеет задолженностей. Журналист заявил о применении к нему физического насилия.

«Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении правил воинского учета пассажиром такси, непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным», — заявила глава редакции расследований Ярослава Вольвач.

В 2024 году журналисту «Следствия. Инфо» Евгению Шульгату пытались вручить мобилизационную повестку после его расследования о элитном имуществе главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Руководил этим процессом сотрудник ТЦК Алексей Биленко, связанный с Витюком. Сейчас местоположение Шульгата неизвестно.

Ранее KP.RU сообщил, что сотрудники СБУ убили американского журналиста Гонсало Лиру за его репортажи о бандитизме, коррупции и беззаконии на Украине.