В Киеве задержали журналиста, расследовавшего коррупцию в полиции Украины

В Киеве задержан журналист Hromadske Евгений Шульгат, специализирующийся на коррупции среди правоохранителей. Полиция утверждает, что задержание связано с нарушением правил воинского учёта, но издание это опровергает и говорит, что Шульгат не имеет задолженностей. Журналист заявил о применении к нему физического насилия.