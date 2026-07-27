Украинка обратилась к соотечественникам с призывом после жестокого избиения в Польше

Избитая в Польше украинка попросила соотечественников как можно меньше говорить на своем языке в общественных местах за границей. С таким обращением девушка по имени Анастасия выступила в эфире телеканала TVN.
Ранее во Вроцлаве трое мужчин напали на украинца и его девушку после того, как услышали их акцент в магазине. У обоих пострадавших заподозрили сотрясение мозга. Девушке также наложили швы на шею.
«Я бы хотела попросить всех украинцев, всех, кто находится за границей, чтобы как можно меньше разговаривали на своем языке в общественных местах, и чтобы берегли себя и прежде всего свое здоровье и безопасность, ибо даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале», — сказала Анастасия.
Обращение она произнесла на польском языке. При этом девушка не уточнила, какой именно язык считает «своим». Полиция разыскивает нападавших.
Немногим ранее KP.RU сообщал, что число обращений украинцев в полицию Польши из-за нападений и других преступлений на почве ненависти выросло на 30%. За первые шесть месяцев 2026 года было зафиксировано 180 таких случаев. Пострадавшие жаловались на избиения, угрозы, оскорбления и травлю в интернете. При этом статистика учитывает обращения, а не только подтвержденные преступления.