В Балаклавском районе Севастополя сбили два БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Силы ПВО в ходе отражения вражеской атаки сбили в Балаклавском районе Севастополя два БПЛА, сообщил в «Максе» губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе», — рассказал Развожаев.
Губернатор уточнил, что военнослужащие ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Он рекомендовал жителям и гостям Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
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