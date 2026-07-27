В Балаклавском районе Севастополя сбили два БПЛА

Губернатор уточнил, что военнослужащие ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Он рекомендовал жителям и гостям Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.