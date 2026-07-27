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В Севастополе отражают налет беспилотников

Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Севастополь вновь подвергается атаке БПЛА. Беспилотники сбивают вечером 27 июля. К настоящему моменту известно о перехвате двух дронов ВСУ. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в канале в «Макс».

«Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе. Не пренебрегайте мерами безопасности», — оповестил чиновник.

Он призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства. Военные продолжают работу по уничтожению БПЛА из разных средств поражения, отметил губернатор Севастополя.

За 12 часов в течение дня российские силы ПВО ликвидировали 182 беспилотника. Боевые средства перехвачены над 11 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. С 8:00 до 20:00 дроны нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Удмуртской Республикой.

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