В Севастополе отражают налет беспилотников

За 12 часов в течение дня российские силы ПВО ликвидировали 182 беспилотника. Боевые средства перехвачены над 11 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. С 8:00 до 20:00 дроны нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и Удмуртской Республикой.