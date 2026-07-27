ВСУ атаковали дронами группу жителей при эвакуации из Константиновки

Украинские боевики ударили дронами по группе жителей Константиновки во время их эвакуации. Российские военные в это время вывозили людей. Об инциденте рассказали в пресс-центре группировки «Южная», транслирует РИА Новости.
При ударе ВСУ использовали FPV-дроны. В числе пострадавших пятеро взрослых и два подростка. О характере их травм не сообщается.
«Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки», — оповестили в группировке войск.
За минувшие сутки в результате атак ВСУ в ЛНР погибли два человека, еще семь получили ранения. Утром в Перевальске беспилотник атаковал гражданский грузовик. В результате удара погиб 41-летний водитель. В Первомайске под удар попал автомобиль газовой службы.