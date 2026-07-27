ВСУ атаковали дронами группу жителей при эвакуации из Константиновки

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в ЛНР погибли два человека, еще семь получили ранения. Утром в Перевальске беспилотник атаковал гражданский грузовик. В результате удара погиб 41-летний водитель. В Первомайске под удар попал автомобиль газовой службы.