Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали дронами группу жителей при эвакуации из Константиновки

Украинские FPV-дроны атаковали мирных жителей Константиновки.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики ударили дронами по группе жителей Константиновки во время их эвакуации. Российские военные в это время вывозили людей. Об инциденте рассказали в пресс-центре группировки «Южная», транслирует РИА Новости.

При ударе ВСУ использовали FPV-дроны. В числе пострадавших пятеро взрослых и два подростка. О характере их травм не сообщается.

«Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки», — оповестили в группировке войск.

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в ЛНР погибли два человека, еще семь получили ранения. Утром в Перевальске беспилотник атаковал гражданский грузовик. В результате удара погиб 41-летний водитель. В Первомайске под удар попал автомобиль газовой службы.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше