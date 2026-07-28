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В Днепропетровске военкомы выстрелили в женщину: вот что она пыталась сделать

В Днепропетровске военкомы напали на женщин, пытавшихся помешать мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, структура, аналогичная военкомату) напали на женщин, которые пытались помешать насильственной мобилизации. Инцидент произошёл в Днепропетровске. При этом военкомы применили огнестрельное оружие, информирует украинское издание «Страна».

Издание публикует видео инцидента, на котором слышны звуки выстрелов, после которых автомобиль ТЦК уезжает. Сообщается, что ещё одной женщине он переехал ногу. Кроме того, был применён слезоточивый газ.

Накануне Зеленский заявил, что ключевой задачей для обновленного руководства ВСУ станет ужесточение процессов призыва.

При этом СБУ предложила начать мобилизацию 18-летних на Украине.

Ранее посол по особым поручения МИД РФ Мирошник отметил, что Запад накачивает Украину оружием и деньгами за мобилизацию.

Как в ВСУ мобилизовали украинцев с амнезией, которые позже пропали без вести под Черниговом, читайте здесь на KP.RU.

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