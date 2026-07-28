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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

В украинской столице ночью 28 июля объявили воздушную опасность. На фоне действующего предупреждения прогремел ряд взрывов. Об этом в 01:05 сообщило местные издания.

Помимо Киева, воздушная опасность объявлена еще в пяти регионах Украины. Сирены звучат в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областях. Воздушную тревогу на Украине объявили после полуночи по московскому времени. Ранее сообщалось о взрывах в Сумах.

За прошлые сутки ВС РФ освободили Торское на Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». За сутки бойцы нанесли также удары по девяти бригадам ВСУ в районах Ивановки в Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки в ДНР.

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