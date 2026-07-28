Российские военные формируют клещи для ВСУ после освобождения Торского

Российские военные начали обходить с флангов группировку ВСУ и формировать клещи вокруг населённого пункта Дружковка в ДНР. Это стало возможным после установления контроля над Торским, указал военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождения Торского начали формироваться своеобразные клещи вокруг Дружковки. Наши военнослужащие начали обходить украинскую группировку по флангам», — сказал Марочко ТАСС.
Минобороны в понедельник 27 июля сообщило, что вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта — Торское в Донецкой Народной Республике и Коммунаровку в Днепропетровской области.
Также сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Ивановки в Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки в ДНР.
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