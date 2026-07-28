Российские военные формируют клещи для ВСУ после освобождения Торского

Также сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Ивановки в Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки в ДНР.