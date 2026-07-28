«Где сидят русские? Я бабушку убью!»: украинка шантажировала брата ради разведданных о ВС РФ

Пленный ВСУ поделился с российскими военными ужасающей историей. Он рассказал, что родная сестра угрожала ему убийством бабушки ради данных о позициях ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА группировки «Центр» Александра Пляшника.
Военный оповестил, что оставшиеся на подконтрольной Киеву территории родственники могут подвергаться давлению. На Украине любыми путями пытаются получить информацию о ВС РФ.
«Вот сестра на него вышла, говорит: “Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью”. Сестра так говорила родному брату», — процитировал пленного Александр Пляшник.
Ранее находящаяся в Польше украинка обратилась к соотечественникам с призывом меньше говорить на родном языке. Ее избили местные за речь.