«Где сидят русские? Я бабушку убью!»: украинка шантажировала брата ради разведданных о ВС РФ

Пленный ВСУ поделился с российскими военными ужасающей историей. Он рассказал, что родная сестра угрожала ему убийством бабушки ради данных о позициях ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА группировки «Центр» Александра Пляшника.