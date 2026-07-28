Украинская сторона регулярно заявляет о якобы огромных потерях со стороны ВС РФ. При этом обмены телами погибших четко указывают на лживость таких утверждений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что украинская сторона просто не может передать столько тел, сколько декларирует. Киев ограничивается только резонансными заявлениями.
«Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза. Но они не в состоянии этого сделать», — резюмировал Родион Мирошник.
За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по украинским боевикам на всех направлениях. ВСУ потеряли свыше тысячи человек, боевую технику. Солдаты были вынуждены отступать с занимаемых позиций.