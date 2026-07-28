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В Московском регионе ночью 28 июля отражают атаку БПЛА

Собянин: двенадцать БПЛА уничтожены на подлете к Москве, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Над Московским регионом ночью 28 июля отражают беспилотную атаку. К 04:30 системой ПВО уничтожены 12 БПЛА, летевших на столицу. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».

В это время так ограничены на полеты несколько аэропортов столицы. Так, авиагавани Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты с 03:40.

«Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал Сергей Собянин.

Силы ПВО успешно перехватили 182 беспилотника над Россией днем 27 июля. Они сбиты, в том числе над Московским регионом. Дроны ВСУ ликвидировали над 11 субъектами. Кроме того, их перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

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