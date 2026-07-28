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Как США надули Украину: более 40 процентов контрактов на поставку оружия не выполнены

США не выполнили почти половину контрактов по поставке оружия Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон не выполнил более 40% контрактов на производство и поставку новых вооружений для Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт для конгресса США.

Сообщается что остаются невыплаченными более 16,1 миллиарда долларов из почти 39,6 миллиарда. Речь идёт об оплате контрактов в рамках программ USAI и Foreign Military Financing (FMF). Оружие по этим контрактам ещё не изготовлено и не поставлено, уточняет агентство. При этом возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют поставить Киеву оружия на 15 млрд долларов в течение 2026 года.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает придерживаться прежнего курса в вопросе военно-технической поддержки Киева. Так Рубио отреагировал на требование прекратить накачивать Украину оружием.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что США не передают оружие Украине, а лишь продают его странам НАТО.

Как США все больше втягиваются в конфликт на Украине, читайте здесь на KP.RU.

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