Как США надули Украину: более 40 процентов контрактов на поставку оружия не выполнены

Сообщается что остаются невыплаченными более 16,1 миллиарда долларов из почти 39,6 миллиарда. Речь идёт об оплате контрактов в рамках программ USAI и Foreign Military Financing (FMF). Оружие по этим контрактам ещё не изготовлено и не поставлено, уточняет агентство. При этом возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны.