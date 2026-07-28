Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Шеремет сделал прогноз о судьбе украинской энергосистемы: до холодов не дотянет

Депутат Шеремет: энергетика Украины не проживёт более двух месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Энергосистема Украины потеряет возможность нормально фукнционировать ещё до начала отопительного сезона. Такой прогноз сделал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Не сомневаюсь, что вынужденная ответная военная реакция России на целенаправленные террористские удары Украины по нашей мирной инфраструктуре и энергосетям не дает малейших шансов их энергетике дотянуть до начала отопительного сезона», — цитирует Шеремета ТАСС.

По мнению депутата, энергетика Украины не проживёт более двух месяцев.

Накануне в Раде предупредили Украину о надвигающейся катастрофе в энергетике.

Ранее вице-премьер Шмыгаль заявил, что Украине понадобится более 90 млрд долларов на восстановление своей энергетики.

Почему зимой Киев может захлебнуться в собственных отходах за 4 дня, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше