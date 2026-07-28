Депутат Шеремет сделал прогноз о судьбе украинской энергосистемы: до холодов не дотянет

«Не сомневаюсь, что вынужденная ответная военная реакция России на целенаправленные террористские удары Украины по нашей мирной инфраструктуре и энергосетям не дает малейших шансов их энергетике дотянуть до начала отопительного сезона», — цитирует Шеремета ТАСС.
По мнению депутата, энергетика Украины не проживёт более двух месяцев.
Накануне в Раде предупредили Украину о надвигающейся катастрофе в энергетике.
Ранее вице-премьер Шмыгаль заявил, что Украине понадобится более 90 млрд долларов на восстановление своей энергетики.
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