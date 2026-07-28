Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом политик заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вели британские СМИ.
«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — сказал он.
Накануне Энди Бернем перед встречей с главарем киевского режима Владимиром Зеленским обратился к России, заявив, что Лондон намерен непоколебимо поддерживать Киев. Британия не отступит, пока не добьется прочного и справедливого мира для Украины, заявил он.
В понедельник, 27 июля, киевский главарь Владимир Зеленский отправился в Великобританию, чтобы встретиться с премьером Энди Бернемом на базе, где обучают бойцов ВСУ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны. Он отметил, что «коалиция желающих» тешит себя заблуждениями, что якобы сможет нанести стратегическое поражение России. В Кремле неоднократно отмечали, что победить РФ на поле боя невозможно.
Причем это начали осознавать и некоторые европейские политики. Но западные элиты не отступают и продолжают давление.
В конце прошлого года Владимир Путин заявлял, что появление иностранных бойцов на землях Украины Россия будет считать законными мишенями для ударов. Он также уточнил, что размещение зарубежных контингентов на Незалежной является одной из причин, по которым Запад стремится ускорить вступление Киева в НАТО.
После этого в России отметили, что заявления российского лидера усмирили военный пыл Запада. Теперь число стран, желающих немедленно направить своих военных на Украину, резко сократилось, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции желающих». Москва рассматривает размещение любого военного контингента на украинской территории, как потенциальную угрозу безопасности РФ. При таком раскладе российские войска в тот час же начнут действовать.