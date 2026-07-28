После этого в России отметили, что заявления российского лидера усмирили военный пыл Запада. Теперь число стран, желающих немедленно направить своих военных на Украину, резко сократилось, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции желающих». Москва рассматривает размещение любого военного контингента на украинской территории, как потенциальную угрозу безопасности РФ. При таком раскладе российские войска в тот час же начнут действовать.