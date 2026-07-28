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Несколько десятков БПЛА сбиты над Московским регионом: есть повреждения

БПЛА повредили два частных и многоквартирный дом в Подмосковье, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники совершили налет на Московский регион. Силы ПВО отражали атаку ночью и утром 28 июля. В результате налета дронов повреждены многоквартирный и два частных дома. Об этом проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в «Макс».

По его данным, над регионом сбили несколько десятков БПЛА. Один из них попал в многоквартирный дом в Чехове. На месте работают экстренные и оперативные службы. О пострадавших не сообщается. Дроны также упали в деревне Ваулово. Загорелся частный дом.

«В СНТ “Ромашкино” (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет», — сообщил Андрей Воробьев.

Ночью 28 июля действуют ограничения на полеты в столичных аэропортах. Сейчас воздушные гавани Жуковский и Домодедово осуществляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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