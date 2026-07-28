«Это часть общего плана»: в Британии указали на мощные и системные удары ВС РФ по объектам ВСУ

Российские войска наносят мощные удары ракетами и дронами по объектам ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Эксперт отметил, что российские ракеты и дроны бьют по Одессе и портам, также по военно-промышленным объектам в Киеве. И их удары, похоже, приближаются к центру города, где, вероятно, расположены по крайней мере некоторые центры принятия решений.
При этом удары российской армии не хаотичны, они носят системный характер.
«Я не могу себе представить, что это что-то иное, чем часть общего плана, разработанного Генеральным штабом для достижения победы над Украиной», — заключил Меркурис.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжили выжигать военные объекты в морских портах Украины, которые используются в для доставки грузов ВСУ.
При этом накануне Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта — Торское в Донецкой Народной Республике и Коммунаровку в Днепропетровской области.