ВСУ готовят к обороне Чернигов и возводят фортификационные сооружения

Вооруженные силы Украины возводят фортификационные сооружения в Черниговской области и готовят к обороне Чернигов. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.
«При этом местные жители обращают внимание, что к обороне готовят только областной центр, который националисты намерены превратить в очередную фортецию в случае наступления бойцов Севера на данном участке фронта», — уточнил собеседник агентства.
В мае этого года сообщалось, что украинские военные готовят город Одессу к круговой обороне. Вокруг города уже завершают возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей. Кроме того, ВСУ устанавливают колючую проволоку и «зубы дракона».
До этого стало известно, что на Волыни начали готовить круговую оборону в населенных пунктах у границы с Белоруссией.