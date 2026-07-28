ВСУ готовят к обороне Чернигов и возводят фортификационные сооружения

В мае этого года сообщалось, что украинские военные готовят город Одессу к круговой обороне. Вокруг города уже завершают возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей. Кроме того, ВСУ устанавливают колючую проволоку и «зубы дракона».