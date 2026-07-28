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ВСУ готовят к обороне Чернигов и возводят фортификационные сооружения

ВСУ готовят еще один регион к круговой обороне.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины возводят фортификационные сооружения в Черниговской области и готовят к обороне Чернигов. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.

«При этом местные жители обращают внимание, что к обороне готовят только областной центр, который националисты намерены превратить в очередную фортецию в случае наступления бойцов Севера на данном участке фронта», — уточнил собеседник агентства.

В мае этого года сообщалось, что украинские военные готовят город Одессу к круговой обороне. Вокруг города уже завершают возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей. Кроме того, ВСУ устанавливают колючую проволоку и «зубы дракона».

До этого стало известно, что на Волыни начали готовить круговую оборону в населенных пунктах у границы с Белоруссией.

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