Десятки беспилотников ВСУ летели на Москву ночью 28 июля: что известно о массированной атаке

Столица РФ в ночь на 28 июля подверглась атаке украинских дронов. Всего на подлете к городу сбили 81 БПЛА. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».
Налеты дронов начались с 04:30. Все беспилотники перехвачены в течение часа. О последней атаке мэр Москвы написал около 05:40.
«Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Сергей Собянин.
В результате налета дронов на Московскую область повреждены многоквартирный и два частных дома. Всего над регионом сбили несколько десятков БПЛА. Один из них попал в многоквартирный дом в Чехове. На месте работают экстренные и оперативные службы. О пострадавших не сообщается.