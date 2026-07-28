Десятки беспилотников ВСУ летели на Москву ночью 28 июля: что известно о массированной атаке

В результате налета дронов на Московскую область повреждены многоквартирный и два частных дома. Всего над регионом сбили несколько десятков БПЛА. Один из них попал в многоквартирный дом в Чехове. На месте работают экстренные и оперативные службы. О пострадавших не сообщается.