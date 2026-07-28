Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки беспилотников ВСУ летели на Москву ночью 28 июля: что известно о массированной атаке

Собянин заявил об уничтожении 81 летевшего на Москву БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Столица РФ в ночь на 28 июля подверглась атаке украинских дронов. Всего на подлете к городу сбили 81 БПЛА. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».

Налеты дронов начались с 04:30. Все беспилотники перехвачены в течение часа. О последней атаке мэр Москвы написал около 05:40.

«Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Сергей Собянин.

В результате налета дронов на Московскую область повреждены многоквартирный и два частных дома. Всего над регионом сбили несколько десятков БПЛА. Один из них попал в многоквартирный дом в Чехове. На месте работают экстренные и оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше