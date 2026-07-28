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Командование ВСУ перебросило выживших под Константиновкой солдат к Волчанску

Выжившие под Константиновкой боевики ВСУ переброшены под Волчанск.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Волчанский район боевиков, которые выжили в боях под Константиновкой. Однако часть и этих военнослужащих уже ликвидирована. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район выживших под Константиновкой (ДНР) боевиков 100-й отдельного механизированной бригады, часть из которых уже уничтожена», — сказал собеседник агентства.

Ранее чтобы попытаться удержать за собой населенный пункт Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике украинское военное командование перебросило к нему несколько подразделений БПЛА. В их число входит и элитное подразделение «Птицы Мадьяра».

Также в России отметили, что переброска украинских войск к белорусской границе выглядит как отвлекающий маневр. По его мнению, Киев таким образом пытается заставить Россию распылить силы еще и на этом направлении.

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